«Ингосстрах» и «нефтяной флот»: Reuters узнало о новых санкциях против России

Новый пакет антироссийских санкций США затронет нефтяную сферу и морское страхование. Рестрикции могут быть введены в отношении более чем 180 нефтяных танкеров, сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на распространяемый среди трейдеров документ якобы Казначейства США, .

Вашингтон введет «одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности на сегодняшний день», считает издание. Ожидается, что в санкционный список войдут свыше 180 судов, задействованных в перевозке черного золота из России, две крупные нефтяные компании, десятки трейдеров и ряд первых лиц нефтяной отрасли РФ.

В своей статье Reuters ссылается на «документ Казначейства США», который распространяется между азиатскими и европейскими трейдерами. Проверить подлинность этого документа пока не удалось.

Тем временем цены на нефть резко выросли, продолжив увеличиваться третью неделю подряд. Особо острая ситуация зафиксирована с маркой Brent — она подорожала на 2,50 доллара (рост — 3,3%), до 79,42 доллара за баррель, что является рекордом за более чем три месяца.

Трейдеры «сосредоточились на возможных перебоях в поставках» из-за ожидаемого усиления санкций против российской нефти.