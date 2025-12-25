Индийская Reliance Industries вновь закупает российскую нефть

Крупнейшая нефтеперерабатывающая корпорация Индии Reliance Industries Ltd. возобновила закупки российской нефти для своего завода в штате Гуджарат. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Корпорация, принадлежащая миллиардеру Мукешу Амбани, зафрахтовала танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет сырье на свой НПЗ мощностью 660 тысяч баррелей в сутки, который ориентирован на внутренний рынок. По данным агентства, Reliance покупает нефть со скидкой через поставщиков, не подпавших под санкции.

По оценкам индийских чиновников, новые поставки от Reliance могут частично компенсировать резкое сокращение общего импорта нефти из России, который, по их данным, в декабре мог упасть более чем вдвое. При этом, согласно подсчетам самого Bloomberg, общий экспорт российской нефти в декабре достиг самого высокого уровня с мая 2023 года.

Агентство объясняет этот парадокс резким сокращением внутренней переработки нефти из-за атак беспилотников на российские НПЗ, что высвободило больше сырья для экспорта.

