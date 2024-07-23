И Байден, и Харрис уступают Трампу по уровню поддержки в США — эксперт

Если сравнивать уровень поддержки вице-президента США Камалы Харрис и нынешнего американского лидера Джо Байдена с рейтингом кандидата от республиканцев Дональда Трампа, то оба демократа уступают ему, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Джавуд Муромцев.

«Если Харрис все-таки будет официальным кандидатом от Демпартии, ей необходимо как можно скорее задуматься над наращиванием своего медийного потенциала», — отметил эксперт.

Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной гонки. В то же время он стал поддерживать Харрис в качестве кандидата в президенты от Демократической партии, хотя изначально выступал против ее кандидатуры.

«Удивительную и довольно непростую реакцию на письмо Байдена дал его оппонент Трамп, сказав журналистам CNN, что Байден „станет самым худшим президентом за всю историю нашей страны“, а борьба с Камалой Харрис, по мнению Трампа, будет более легкой, нежели с Байденом», — сказал Муромцев.

Решению Байдена о выходе из предвыборной гонки предшествовало ряду причин, среди которых: дискуссии о состоянии его здоровья, в том числе психического; позорный проигрыш на дебатах с Дональдом Трампом; призывы однопартийцев (Барак Обама, Нэнси Пелоси) к Байдену покинуть предвыборную гонку, а также спонсоров демократов, которые отказывались финансировать избирательную кампанию.

За пару часов до публикации письма Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в интервью украинской службе телеканала BBC, что готов допустить проведение переговоров с представителями России на втором так называемом «саммите мира», несмотря на то что в стране действует изданный им же указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным.

«Можно предположить, что заявление Зеленского стало сигналом о провале внешнеполитического курса администрации Байдена», — резюмировал политолог.