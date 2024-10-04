Хуснуллин: в России больше не будет нелегальной миграции

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в стране больше не будет нелегальной миграции, сообщает РИА Новости .

В Душанбе прошло заседание таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. После его окончания Хуснуллин заявил, что Россия покончила с нелегальными мигрантами — больше подобного в стране не будет.

По его словам, отечественные власти будут работать по привлечению трудовых ресурсов, в которых нуждается Россия. Все это отныне будет делаться абсолютно легально.

Хуснуллин добавил, что России и Таджикистану следует создать рабочую группу и составить план, в котором будут подробно расписаны все действия двух стран, направленные на обеспечение безопасности в миграционной сфере.

Зампред правительства РФ добавил, что все оставшиеся нерегулируемые вопросы по данной теме вскоре будут решены. Он также заявил о необходимости провести разъяснительную и организационную работу, чтобы наладить обмен данными с коллегами из Таджикистана.

Премьер-министр правительства Таджикистана Кохир Расулзода, который также присутствовал на заседании, отметил, что в Душанбе обеспокоены случаями недопуска граждан Таджикистана в Россию. Он сказал, что все чаще происходят и случаи депортации.

При этом, по его словам, российские работодатели увеличили запросы по привлечению таджикских трудовых ресурсов в РФ. Расулзода заявил о необходимости перехода к эффективным решениям в области миграции, помогающим укреплению взаимопонимания двух стран.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о направлении пяти законопроектов по миграционной политике в профильные комитеты. Там их рассмотрят, после чего примут решение о принятии.