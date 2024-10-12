HS: граждане Финляндии и Швеции получат инструкции на случай войны

Представитель финского МВД Эрикк Койстинен заявил, что гражданам Финляндии и Швеции власти в ноябре предоставят инструкции на случай начала войны, сообщает РБК .

Как отмечает газета Helsingin Sanomat (HS), портал с общественно значимой информацией будет запущен 18 ноября на базе уже работающего сайта Suomi.fi. В этот же день начнется раздача шведам буклетов, в которых будет содержаться самая важная информация. Планируемый тираж — 5 млн штук.

Граждан двух стран, по словам Койстинена, ознакомят с инструкциями на случай многочисленных кризисных ситуаций, в том числе возможного начала военных действий.

Он подчеркнул, что в случае глобального кризиса власти людям придется действовать самостоятельно, так как власти не смогут помочь каждому лично.

Подобные буклеты периодически печатаются еще со времен Второй мировой войны. В их современных версиях шведов призывают иметь 3-дневный запас еды, а финнов — недельный.