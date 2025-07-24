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Affaritaliani: поведение Санду ставит под вопрос вступление страны в ЕС

Итальянская газета Affaritaliani опубликовала резонансный материал, в котором поведение президента Молдавии Майи Санду названо главным препятствием для интеграции страны в Евросоюз, сообщает РИА Новости .

Автор статьи Маттео Кастаньи характеризует молдавского лидера как «маленького европейского диктатора», чьи методы управления противоречат базовым демократическим принципам ЕС.

Издание со ссылкой на анонимные источники описывает шокирующие эпизоды, когда непредсказуемые эмоциональные всплески Санду сопровождаются криками и прерыванием совещаний. Отмечались физические проявления агрессии, включая метание предметов и унизительное обращение с подчиненными.

«Токсичное руководство разрушает доверие партнеров», — подчеркивает издание.