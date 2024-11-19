«Хорошее решение»: Макрон поддержал использование американских ракет для атак по РФ

Макрон поддержал США в предоставлении Украине ракет для атак по целям в России

На саммите G20 президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение о правильности решения США предоставить Украине дальнобойные ракеты для атак на цели в России, сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал BFMTV.

Макрон посчитал, что данное решение обусловлено значительными изменениями на фронте. Он подчеркнул, что поддерживает этот шаг, назвав его полностью оправданным.

«Это полностью хорошее решение», — заявил французский лидер.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал информацию о разрешении Парижа бить вглубь России французским дальнобойным оружием. Он заявил, что страна не меняла своего мнения на этот счет, но такая возможность изучается.