Глава МИД Франции: Париж не менял свою позицию по ударам вглубь России
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал информацию о разрешении Парижа бить вглубь России французским дальнобойным оружием. Он заявил, что страна не меняла своего мнения на этот счет, но такая возможность изучается, сообщает ТАСС.
Глава МИД напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона во время поездки в Германию в мае этого года. Тогда французский лидер заявил, что страна может рассмотреть вопрос ударов вглубь России.
«Так что ничего нового по этому вопросу», — добавил Барро на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
Французская газета Le Figaro ранее опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция, Великобритания и США разрешили бить дальнобойным западным оружием по территории РФ. Однако позже издание удалило статью.
До этого президент России Владимир Путин предупреждал о последствиях такого решения. Российский лидер подчеркнул, что удары вглубь страны означают полноценное участие НАТО в конфликте.