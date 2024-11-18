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Глава МИД Франции: Париж не менял свою позицию по ударам вглубь России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал информацию о разрешении Парижа бить вглубь России французским дальнобойным оружием. Он заявил, что страна не меняла своего мнения на этот счет, но такая возможность изучается, сообщает ТАСС .

Глава МИД напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона во время поездки в Германию в мае этого года. Тогда французский лидер заявил, что страна может рассмотреть вопрос ударов вглубь России.

«Так что ничего нового по этому вопросу», — добавил Барро на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Французская газета Le Figaro ранее опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция, Великобритания и США разрешили бить дальнобойным западным оружием по территории РФ. Однако позже издание удалило статью.

До этого президент России Владимир Путин предупреждал о последствиях такого решения. Российский лидер подчеркнул, что удары вглубь страны означают полноценное участие НАТО в конфликте.