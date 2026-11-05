Ходаренок предупредил НАТО о ядерном риске ударов вглубь России

Полковник в отставке Михаил Ходаренок считает, что удары НАТО по российскому тылу могут привести к войне с применением ракетно-ядерного оружия, сообщает «Царьград» .

Страны НАТО с июня обсуждают возможность дальнобойных ударов по объектам в российском тылу в случае военного конфликта. Военный обозреватель Михаил Ходаренок считает, что представители альянса не осознают последствий таких действий.

По его оценке, подобные атаки приведут к широкомасштабному конфликту на европейском театре военных действий с применением оружия массового поражения, прежде всего ракетно-ядерного.

«Именно такая война и будет в этом случае с НАТО», — предупредил Ходаренок.

Обозреватель полагает, что за обсуждением ударов не стоят серьезные оперативно-стратегические расчеты. Он также заявил о деградации политических элит Запада, которая, по его мнению, затронула и военное командование европейских стран — участниц альянса.

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