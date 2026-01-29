Политолог Юрий Светов прокомментировал слова президента Польши Кароля Навроцкого, обвинившего СССР в причастности к Холокосту и возложившего на Советский Союз ответственность за начало Второй мировой войны, сообщает Общественное Телевидение России .

Ранее Навроцкий выступил в музее Освенцима в день 81-й годовщины освобождения концлагеря. В своей речи он заявил, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны, что, по его мнению, привело к Холокосту. Навроцкий также отметил, что освобождение узников советскими солдатами не принесло им полной свободы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Навроцкого «глумлением над памятью жертв Холокоста».

Светов напомнил, что Польша регулярно обвиняет СССР и Россию в трагедиях Второй мировой войны, стремясь получить дополнительные репарации сначала от Германии, а затем от России. По его словам, польские власти умалчивают о полученных после войны территориях и поддержке со стороны западных стран.

Политолог подчеркнул, что Советский Союз долгое время скрывал документы о действиях союзников и участии других стран в преступлениях нацистов. Эксперт считает, что России необходимо публиковать архивные материалы и рассказывать о реальных событиях войны, чтобы противостоять попыткам переписать историю.

