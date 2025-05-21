Хинштейн ответил на шутку Путина про себя

Хинштейн ответил на шутку Путина словами о «совсем не чужой» Сумской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о своем назначении. Ранее на совещании с главой государства один из чиновников заявил о необходимости взять под контроль город Сумы, после чего Путин сказал, что Хинштейн тоже «хочет все побольше». Сам врио губернатора позже рассказал в своем Telegram-канале , что его родственники жили в Сумской области.

Президент пошутил про назначение Хинштейна в ходе совещания с главами муниципалитетов Курской области 20 мая. Тогда глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что «Сумы должны быть наши». По его словам, «нас должно быть больше», и приграничный регион не может жить «как на полуострове».

«Поэтому Александра Евсеевича (Хинштейна — ред.) и выбирали, он тоже так хочет все побольше», — говорил Владимир Путин.

Позже Хинштейн рассказал, что в Сумской области проживал его дедушка.

«Между прочим, мой дедушка родом из Сумской области. Так что это земля для меня совсем не чужая», — прокомментировал Хинштейн, сделав репост записи со словами Путина.