Хинштейн оценил избирательный участок на станции Мосметро «Курская»

Хинштейн отметил, что уже побывал на другом участке, открытом в МФЦ в «Афимолл Сити». Его впечатлило увиденное. Врио губернатора Курской области подчеркнул, что столица традиционно является одним из лидеров в технологической сфере.

«И здесь, на открытых избирательных участках, конечно же, современные технологии с одной стороны и высокая организация с другой дают просто замечательный эффект», — высказался Хинштейн.

Он подчеркнул, что на экстерриториальном участке № 9013 уже выстроилась очередь из избирателей. В выборах имеют возможность поучаствовать не только куряне, но и жители других регионов.

«Я, конечно, приехал сюда не случайно — потому что это станция метро „Курская“, и для Курской области это особенно символично», — добавил Хинштейн.

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. Прямые выборы губернатора состоятся в 20 субъектах, депутатов заксобраний изберут в 11 субъектах. В этом году Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) организовали в 24 регионах. Москвичи смогут отдать свой голос на городской платформе.