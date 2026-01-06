Хегсет: США стремятся к доминированию на ключевых морских маршрутах

Во время визита на судоверфь в Вирджинии он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа уделяет приоритетное внимание созданию более крупного и современного флота для гарантии свободы судоходства и глобального доминирования.

Хегсет отметил, что новая программа включает строительство до 25 кораблей, включая передовые подводные лодки и фрегаты нового класса FF (X), первый из которых поступит на вооружение в 2028 году. По его словам, такая модернизация позволит ВМС США «беспрепятственно действовать сегодня, завтра и в далеком будущем», обеспечивая не только реагирование на угрозы, но и стратегическое сдерживание.

Ранее Трамп заявлял, что на создание обновленного флота потребуется около двух с половиной лет.

