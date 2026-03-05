Хазин усомнился в переговорах с преемником Хаменеи
Экономист Михаил Хазин заявил, что возможный преемник верховного лидера Ирана вряд ли согласится на переговоры после гибели семьи, сообщает Sputnik.
Михаил Хазин прокомментировал перспективы диалога с будущим руководством Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
По словам экономиста, если к власти придет человек, чья семья погибла в результате атак, рассчитывать на компромисс не приходится.
«Думаете, преемник Хаменеи, у которого убили семью, будет договариваться?» — задался вопросом Хазин.
Эксперт считает, что личный фактор в такой ситуации может сыграть ключевую роль и существенно осложнить любые переговорные процессы. По его мнению, это повышает риски дальнейшей эскалации и делает политическое урегулирование менее вероятным.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.