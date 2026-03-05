Хазин усомнился в переговорах с преемником Хаменеи

Экономист Хазин: новый лидер Ирана не пойдет на уступки
Политика

Экономист Михаил Хазин заявил, что возможный преемник верховного лидера Ирана вряд ли согласится на переговоры после гибели семьи, сообщает Sputnik.

Михаил Хазин прокомментировал перспективы диалога с будущим руководством Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По словам экономиста, если к власти придет человек, чья семья погибла в результате атак, рассчитывать на компромисс не приходится.

«Думаете, преемник Хаменеи, у которого убили семью, будет договариваться?» — задался вопросом Хазин.

Эксперт считает, что личный фактор в такой ситуации может сыграть ключевую роль и существенно осложнить любые переговорные процессы. По его мнению, это повышает риски дальнейшей эскалации и делает политическое урегулирование менее вероятным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.