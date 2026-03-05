Хазин усомнился в переговорах с преемником Хаменеи

сегодня в 20:26

Экономист Хазин: новый лидер Ирана не пойдет на уступки

Экономист Михаил Хазин заявил, что возможный преемник верховного лидера Ирана вряд ли согласится на переговоры после гибели семьи, сообщает Sputnik .

Михаил Хазин прокомментировал перспективы диалога с будущим руководством Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По словам экономиста, если к власти придет человек, чья семья погибла в результате атак, рассчитывать на компромисс не приходится.

«Думаете, преемник Хаменеи, у которого убили семью, будет договариваться?» — задался вопросом Хазин.

Эксперт считает, что личный фактор в такой ситуации может сыграть ключевую роль и существенно осложнить любые переговорные процессы. По его мнению, это повышает риски дальнейшей эскалации и делает политическое урегулирование менее вероятным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.