Харрис засомневалась в готовности Трампа к дебатам

сегодня в 23:23

Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности заменить главы Белого дома Джо Байдена на телевизионных дебатах, пишет РИА Новости: США.

При этом Харрис практически обвинила американского экс-президента Доналда Трампа в сомнениях по поводу участия в предстоящей дискуссии.

«Он (Трамп) ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», — сказала Харрис.

Второй раунд дебатов был запланирован на 10 сентября на телеканале ABC.

Однако, после заявления Байдена об отказе участия в президентской гонке, Трамп предложил телеканал Fox News в качестве площадки для дебатов.