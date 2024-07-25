Харрис засомневалась в готовности Трампа к дебатам
Вице-президент США готова заменить Байдена в телеэфире
Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности заменить главы Белого дома Джо Байдена на телевизионных дебатах, пишет РИА Новости: США.
При этом Харрис практически обвинила американского экс-президента Доналда Трампа в сомнениях по поводу участия в предстоящей дискуссии.
«Он (Трамп) ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», — сказала Харрис.
Второй раунд дебатов был запланирован на 10 сентября на телеканале ABC.
Однако, после заявления Байдена об отказе участия в президентской гонке, Трамп предложил телеканал Fox News в качестве площадки для дебатов.