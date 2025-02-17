Харрис высмеяли в Сети за спутанную речь перед актерами в Нью-Йорке

Камала Харрис оказалась в центре скандала после выступления перед актерами

Выступление экс-вице-президента США Камалы Харрис перед труппой бродвейского мюзикла в Нью-Йорке вызвало шквал насмешек в американской прессе. СМИ утверждают, что Харрис произвела впечатление нетрезвого человека из-за путаной и непоследовательной манеры речи, пишет РИА Новости .

В своей речи Харрис пыталась рассуждать о правах и прогрессе.

«Когда мы думаем о таких моментах, когда видим, что что-то отнимают, но давайте посмотрим правде в глаза, вы знаете, природа не терпит пустоты… Там, где есть вакансия, давайте ее заполним. Дайте нам знать, что реальность такова, что прогресс нашей страны был связан с расширением прав, а не с их ограничением», — говорила Харрис.

Однако ее витиеватые формулировки New York Post метко окрестила «словесным салатом». Инцидент произошел во время визита бывшего вице-президента и ее мужа на театральное представление в Нью-Йорке.

После спектакля Харрис решила обратиться к актерам, но ее выступление обернулось конфузом, вызвав сравнения с «подвыпившей родственницей на семейном празднике».