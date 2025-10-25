Харрис оставила за собой право на участие в президентской гонке 2028 года

Экс-вице-президент США Камала Харрис допустила возможность своего выдвижения на пост главы американской администрации в 2028 году, сообщает RT .

Отвечая на прямой вопрос в интервью британской телерадиокорпорации BBC, Харрис заявила, что еще не завершила свою политическую карьеру.

«Всю свою карьеру я посвятила служению обществу, и это у меня в крови», — процитировала ее слова газета The Times.

Однако ее политические перспективы остаются туманными на фоне сообщений издания Politico о том, что внутри Демократической партии нарастают сомнения в целесообразности выдвижения Харрис в качестве кандидата на следующих президентских выборах.

Камала Харрис — вице-президент США при Джо Байдене (с 2021 года). После слабых дебатов Байдена и роста сомнений в его дееспособности, Харрис стала главной преемницей в кампании. Однако ей не хватило времени и мощной поддержки, чтобы переломить ход предвыборной гонки, и она проиграла Дональду Трампу как кандидат от Демократической партии, не сумев убедить достаточное число избирателей.