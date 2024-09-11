Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради дружбы с Путиным

Кандидат на пост президента от демократов Камала Харрис в ходе проведенных дебатов заявила, что республиканец Дональд Трамп хочет бросить Украину и отказать ей в помощи ради дружбы с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Газета.ru .

По ее словам, обещания Трампа о завершении боевых действий в зоне украинского конфликта «за 24 часа» заключаются в том, что Вашингтон откажется от помощи Киеву.

Политик еще опровергла слова оппонента о том, что она якобы встречалась с Путиным за три дня до начала проведения СВО.

Трамп на дебатах рассказал, что может организовать переговоры РФ и Украины и «сведет» Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что может завершить конфликт до вступления в должность.

Теледебаты кандидатов на пост главы государства прошли в США 10 сентября.