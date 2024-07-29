Харрис ничего не представляет из себя как кандидат в президенты США — эксперт

Провокационное заявление Камалы Харрис было сделано еще осенью прошлого года и касалось озабоченности молодых американцев растущим количеством проблем с климатом, вследствие чего появилось такое явление, как «тревожность из-за климата». Этот феномен, по мнению кандидата в президенты от демократов, стал весомой причиной отказа ряда американцев от деторождения. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

Ранее Илон Маск заявил о том, что философия Камалы Харрис предполагает вымирание человечества.

«Надо сказать, что демократы часто используют „климатическую карту“ в политико-идеологической борьбе. Но Харрис перешла границы, подавая под соусом сомнительных причин планы по депопуляции американского общества», — сказал эксперт.

Политические предпочтения Харрис сложно подогнать под стандартную идеологическую рамку Демократической партии.

«Можно сказать, что она более радикальна, чем Байден, однако при этом сохраняет политическую лояльность демократическому истеблишменту», — отметил Булавицкий.

В этом контексте важно обратить внимание на политическое прошлое Харрис. Политик обучалась политологии в «черном университете» Говарда, посвятила свою молодость борьбе за гражданские права расовых меньшинств. В последствии она критиковала Байдена из-за его недостаточно жесткой позиции по расовому вопросу.

«Учитывая то, что Харрис ничего не представляет из себя как кандидат, удивителен тот факт, что в заочную дискуссию, еще и годичной давности, вмешался Илон Маск. Это лишь часть политической борьбы, ибо Маск — довольно влиятельная фигура на международной арене, которая имеет сильные разногласия с Демократической партией», — пояснил политолог.

Директор SpaceX не только продолжает выражать солидарность с республиканцами, но и выступает рупором их мнения в собственной соцсети Х.