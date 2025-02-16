Харрис начала собирать по 10 долларов на нужды Демпартии

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис объявила сбор против «атак» Демократической партии во главе с Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости .

«Привет. Это Камала. Первые недели администрации Трампа показали, насколько нам критически важно иметь сильную Демократическую партию», — написала политик в соцсетях и попросила перечислить в фонд партии по 10 долларов.

Средства, по ее словам. необходимы для борьбы с «республиканскими атаками» и возвращении политического влияния.

Харрис уступила Дональду Трампу в гонке за пост президента США в ноябре 2024 года. С тех пор политик практически не появлялась в публичном поле.