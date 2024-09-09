Харрис готовится к дебатам с Трампом с бывшим помощником Клинтон
Харрис заявила о готовности к предстоящим дебатам с Трампом
Кандидат в президенты США от партии демократов Камала Харрис заявила о готовности к предстоящим дебатам со своим конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.
Дебаты запланированы на 10 сентября и пройдут на телеканале ABC.
«Готова!» — заявила Харрис на брифинге для прессы и подняла большой палец вверх, отвечая на вопрос о предстоящей полемике, передает NBC.
Роль ее оппонента во время подготовки к дискуссии исполняет Филипп Рейнс, экс-помощник бывшего госсекретаря страны Хиллари Клинтон.
Издание утверждает, что Трамп, возможно, выберет агрессивную манеру при общении с Харрис.