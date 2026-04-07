Харкнули по Ирану: США и Израиль атаковали иранский нефтяной остров

Mehr сообщил о нескольких ударах и взрывах на иранском острове Харк

США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк — ключевому терминалу нефтяного экспорта страны. Об этом 7 апреля сообщило агентство Mehr, сообщает газета «Известия» .

По данным агентства, атака была направлена на остров Харк, который считается главным узлом экспорта иранской нефти.

«Американо-сионистский враг совершил несколько атак на остров Харк», — отмечается в сообщении агентства Mehr.

Подчеркивается, что на территории острова были слышны взрывы. Иной информации о последствиях ударов и возможных разрушениях не приводится.

