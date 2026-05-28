Психолог из Подмосковья дал советы родителям перед экзаменами

Экзамены становятся серьезным испытанием не только для школьников, но и для всей семьи. Повышенная тревожность может негативно повлиять на результат: в состоянии страха у ребенка ухудшается память, и даже хорошо выученный материал может забыться. Специалисты отмечают, что в этот период подростку особенно важно чувствовать поддержку, а не давление.

«Часто дети боятся не самих тестов, а разочарования родителей. Подготовка к экзаменам не должна занимать 24 часа в сутки. Мозгу нужны перерывы каждые 40–50 минут, полноценный восьмичасовой сон и прогулки на свежем воздухе. Без отдыха продуктивность падает до нуля, и сидение над учебниками ночью приносит только вред. Постарайтесь не обсуждать возможные негативные сценарии „а что если ты не сдашь“, лучше сосредоточьтесь на том, чтобы поддержать ребенка и верить в лучшее», — подчеркнула медицинский психолог НИКИ детства Наталья Волкова.

По словам специалиста, подростки не всегда умеют просить о помощи и могут скрывать тревогу, опасаясь непонимания или обвинений. Пассивность, раздражительность и замкнутость могут сигнализировать не только о стрессе, но и о более серьезных проблемах. Родителям важно поощрять обращение за поддержкой к значимым взрослым или специалистам.

Эксперты также советуют следить за режимом питания: мозгу необходимы сложные углеводы и белки, а не сладости и энергетики. В день экзамена важно создать спокойную атмосферу и позитивный настрой. Если тревога становится неуправляемой — нарушается сон, появляется плаксивость или агрессия — стоит обратиться к психологу. Иногда одной консультации достаточно, чтобы снизить напряжение и вернуть уверенность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.