В Подмосковье изменят движение поездов МЦД-2 30 и 31 мая

Расписание пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменят 30 и 31 мая в Подмосковье из-за замены стрелочных переводов. Ограничения затронут участки у станций Подмосковная и Тушинская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы начнутся с 23:30 29 мая и продлятся до 9:30 30 мая. В этот период закроют участок второго главного пути станции Подмосковная в сторону Подольска. Поезда будут следовать в обе стороны по пути на Нахабино на участке от Дмитровской до Тушинской.

С 30 на 31 мая аналогичные работы пройдут на станции Тушинская. Движение организуют в реверсивном режиме на участке от Тушинской до Стрешнево.

На Рижском направлении часть поездов со стороны Нахабино будет курсировать только до Тушинской или Павшино, а некоторые поезда дальнего пригорода — только до Нахабино. Интервалы движения увеличатся: на участке Курская — Тушинская — до 1 часа 20 минут, на участке Тушинская — Нахабино — до 50 минут.

На Курском направлении интервалы частично возрастут до 30 минут. Большинство поездов проследует только до Курского вокзала и станции Площадь трех вокзалов.

Актуальное расписание доступно в мобильном приложении и на официальном сайте перевозчика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.