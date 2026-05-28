Около 520 жителей Подмосковья обратились к регоператору через МФЦ

Порядка 520 жителей Подмосковья за неделю воспользовались услугами Рузского регионального оператора в офисах МФЦ. Граждане обращались по вопросам начислений и оформления документов в сфере обращения с ТКО, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Основные обращения касаются начислений за вывоз ТКО и помощи в оформлении необходимых документов. В офисах МФЦ специалисты консультируют по нормативам, разъясняют порядок получения паспорта СНТ и отвечают на другие вопросы, связанные с работой регоператоров.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что сотрудники прошли обучение. Это позволяет упростить для жителей получение услуг по вывозу твердых коммунальных отходов. С перечнем регоператоров, работающих на базе МФЦ в Подмосковье, можно ознакомиться на сайте профильного министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.