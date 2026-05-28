В Орехово-Зуевском округе развивают ферму на грант «Агростартап»

КФХ «Ферма Морозовых» работает на территории бывшей заброшенной фермы. Сейчас здесь содержат более 400 овец эдильбаевской и других пород, а также молочных коз и коров джерсийской породы. В хозяйстве производят мясо, козье и коровье молоко.

«В развитие фермы вложено более 50 млн рублей, в том числе благодаря гранту „Агростартап“. Проведен капитальный ремонт помещений, оборудованы загоны для животных, построен ангар для хранения сена, созданы условия для работы персонала, закуплены техника и необходимое оборудование», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Он отметил, что в планах фермеров — к 2029 году увеличить поголовье овец до 912 голов и организовать переработку молочной продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.