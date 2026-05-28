В Наро-Фоминске достраивают общежитие на 300 человек

Общежитие с административно-бытовым корпусом для сотрудников строят на территории транспортно-логистического центра «Селятино» в Наро-Фоминске. Завершить работы планируют в июле 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство трехэтажного здания площадью более 5 тыс. кв. м выходит на завершающую стадию. Накануне инспекторы регионального главгосстройнадзора проверили ход работ на объекте.

Общежитие рассчитано на 52 номера и сможет принять свыше 300 сотрудников складского комплекса «Селятино». В здании предусмотрены спальные комнаты, санузлы, кухни и прачечные.

На первом этаже разместят столовую для работников и водителей, контрольно-пропускной пункт, а также административно-хозяйственные помещения. Здание оснастят системой видеонаблюдения для обеспечения безопасности. Застройщиком выступает АО «Славтранс-Сервис».

ТЛЦ «Селятино» — универсальный комплекс с мультитемпературными складами и открытыми площадками, объединенными с одним из крупнейших железнодорожных контейнерных терминалов России. Центр входит в проект Минтранса России «Формирование сети транспортно-логистических центров».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.