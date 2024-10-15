«Характерный почерк Запада»: депутат прокомментировал ситуацию в Грузии

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик считает, что в настоящее время Запад активно использует свои наблюдательные миссии для влияния на ситуацию в Грузии. А в случае, если результаты выборов окажутся неугодны, он может устроить протесты и даже начать революционные действия, сообщает RT .

«Вмешательство в выборы и оказание давления — это характерный почерк Запада», — отметил парламентарий.

Он добавил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в настоящее время стремится выдать свои желания за реальность, безуспешно пытаясь найти так называемый «российский след» в грузинской избирательной кампании.

Как заявил Белик, эти обвинения в адрес России совершенно не обоснованы и нелепы, просто «притянуты за уши». Вмешательство в дела других стран и дестабилизация обстановки — это методы западных стран, а не РФ.

Однако, по его мнению, Западу необходимо начать обвинять Россию уже сейчас, до того как пройдут выборы.

«Именно Запад в данный момент с помощью своих наблюдательных миссий раскачивает ситуацию в Грузии, а затем, если итоги выборов Запад не устроят, может даже спровоцировать протесты и революции, как уже было сделано в ряде стран и чему доказательств мы видели достаточно», — заключил депутат.