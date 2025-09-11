Хачатурян: Ереван сохраняет членство в ЕАЭС и сотрудничает с ЕС

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о фундаментальном изменении характера отношений с Россией, отметив, что Москва больше не воспринимает Ереван как «младшего брата», сообщает РИА Новости .

В интервью RTVI политик подчеркнул, что за последние четыре года страны перестроили взаимодействие на принципах равного партнерства.

«Сейчас совсем другие отношения — партнерские. Россия относится к Армении не как к старшему или младшему брату, а именно как к партнеру», — отметил он.

Ключевым аспектом новой политики Хачатурян назвал ожидание уважения к суверенным решениям Армении со стороны российских коллег.

«Мы работаем в рамках правил ЕАЭС и параллельно развиваем экономическое сотрудничество с ЕС — пока никаких противоречий не возникает», — подчеркнул глава государства.

4 апреля Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления в Европейский союз, что в Москве восприняли как сигнал о возможном выходе из ЕАЭС. Однако армянские власти настаивают, что эти шаги не противоречат друг другу, а министр экономики Геворг Папоян прямо заявил об отсутствии планов выхода из евразийского объединения.