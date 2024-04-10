Гуцул: Гагаузия обратится к России при агрессии Молдавии
Гагаузия попросит помощи у России при вводе войск Молдавии
Фото - © Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул/РИА Новости
Гагаузия обратится за помощью к России при агрессии Молдавии, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул.
Это может произойти, если власти в Кишиневе пойдут на реальное объединение с Румынией, а Гагаузия в ответ объявит о независимости.
«Я надеюсь на здравый смысл наших властей. Но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию», — сказала Гуцул в беседе с агентством.
Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку назвал возможным объединение с Молдавией в одно государство, которое может произойти в том числе при вступлении республики в ЕС.