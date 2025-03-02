Гунба объявил о своей победе во втором туре на президентских выборах Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба объявил о своей победе по итогам второго тура голосования, пишет ТАСС .

«Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», — сказал он во время встречи со сторонниками штаба.

В Абхазии завершился второй тур президентских выборов. 1 марта в 20:00 по московскому времени прекратили работу все 154 участка для голосования, включая два на территории России — в столице и Карачаево-Черкесской Республике.

В ходе первого тура досрочных президентских выборов в Абхазии, состоявшегося 15 февраля, на пост главы государства претендовали пять политических деятелей. Среди них — экс-глава контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торгпред в России Олег Барциц, действующий вице-президент Бадра Гунба, а также руководитель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал и экс-министр экономики Адгур Ардзинба, возглавляющий оппозиционное «Абхазское народное движение».