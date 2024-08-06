Губернатор Севастополя Развожаев уволил и. о. своего заместителя Горлова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Евгения Горлова, об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Развожаев намекнул, что увольнение Горлова связано с коррупционным деянием.

С 2017 г. по 2021 г. Горлов работал замдиректора департамента — начальником управления контроля городского хозяйства департамента городского хозяйства Севастополя.

Затем, до января 2023 г., он был главой департамента городского хозяйства, а после занял должность и. о. заместителя губернатора Севастополя.

В Севастополь Горлов прибыл из Сочи. Он был замглавы города с 2013 г. по 2015 г.