сегодня в 06:05

Служба безопасности Украины объявила в розыск губернатора Тверской области Игоря Руденю, ранее заочно приговоренного украинским судом к восьми годам лишения свободы, сообщает РИА Новости .

Основанием для такого решения послужили обвинения в оказании поддержки Вооруженным силам России и передаче гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области.

Согласно материалам дела, Руденя обвиняется по статье о «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». Украинская сторона утверждает, что повестки в суд публиковались в местной газете и на сайте суда, что формально соответствует процедуре заочного судопроизводства.

Данный инцидент стал очередным в череде подобных случаев, когда украинские власти предъявляют заочные обвинения российским представителям. Ранее подобные действия не приводили к каким-либо практическим последствиям для фигурантов таких дел.

Москва традиционно не комментирует подобные решения украинской стороны, рассматривая их как юридически ничтожные и политически мотивированные.