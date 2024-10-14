Губернатор представил нового министра стройкомплекса Подмосковья

По словам губернатора, до этого он год работал заместителем министра, прошел хорошую школу в отрасли.

«Важно всю большую строительную программу, включающую и капремонт, и саму стройку, также нужно эффективно сопровождать. Понятно, что уже сейчас, во время заметного дефицита трудовых ресурсов, это нужно делать максимально собрано и профессионально», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее губернатор рассказал, что будет курировать Михаил Хайкин в должности заместителя председателя правительства Московской области — министра благоустройства региона.

«Михаила Владимировича мы все знаем. Кроме вопросов благоустройства, координацию прошу обеспечивать министерства культуры, Минспорта и Главного управления культурного наследия. Здесь министры у нас опытные. Я знаю, что вы с ними работаете, по благоустройству работали, взаимодействовали, потому что все парки и скверы живут жизнью, в том числе культурой, спортом, активностью», — сказал Воробьев.