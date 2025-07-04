Автовладельцы могут приобрести на торгах 37 машино-мест на юго-востоке Москвы

Он уточнил, что парковочные места — самая востребованная категория лотов на московских торгах среди физических лиц. «В месяц Москва реализует несколько сотен парковочных мест, и что важно — сделать такую покупку можно не выходя из дома. Сейчас автомобилисты, проживающие или работающие в Рязанском районе, могут приобрести 37 мест в многоуровневом паркинге по адресу: Волжский бульвар, дом 1, корпус 1», — рассказал Пуртов. Он добавил, что прием заявок на участие в торгах завершается в период с 16 по 28 июля. Паркинг находится между Московским скоростным диаметром, Рязанским и Волгоградским проспектами. Площадь машино-мест варьируется от 13 до 14,5 кв. метра. Торги пройдут с 28 июля по 7 августа на платформе «Росэлторг». Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Москва выставляет на торги разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Торги Москвы»содержит всю необходимую информацию о лотах, включая форму и условия реализации, документацию, а также фотографии. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта«Экономика данных и цифровая трансформация государства».