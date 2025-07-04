Почему трудно остановиться: врач объяснила, откуда берется тревога без дела

Желание быть постоянно занятым и невозможность по-настоящему отдохнуть — не каприз и не слабость. Это может быть следствием воспитания, многозадачности и страха упустить возможности, рассказала РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Сложности с тем, чтобы остановиться и переключиться, могут быть связаны с разными причинами. Во-первых, это установки, с которыми человек вырос. Очень многие из нас воспитаны в духе, что нужно все время трудиться, что только постоянная занятость и высокие достижения приводят к уважению и успеху», — сказал Крашкина.

Она добавила, что это, конечно, формирует внутреннее ощущение, что нельзя тратить ни минуты впустую.

«Есть еще такой момент, как гиперактивная ментальность. Сейчас мир устроен так, что от нас требуют многозадачности, постоянной включенности, готовности к действию. В результате даже когда тело уже устало, мозг продолжает работать как будто „на автомате“. Плюс есть страх что-то упустить», — отметила психотерапевт.

Крашкина уточнила, что очень многие боятся, что если они хотя бы на немного выдохнут и перестанут быть вовлеченными, то пропустят важную возможность, шанс, или кто-то окажется впереди. Это внутреннее давление сильно мешает переключиться.

«Ну, и, конечно, привычка. Когда человек долго живет в режиме „работать больше“, у него уже выстраиваются определенные нейронные связи, которые буквально усиливают это поведение. То есть мозг сам запускает знакомый цикл активности. И даже если есть желание отдохнуть — внутренне становится не по себе, потому что организм просто не привык останавливаться», — заключила специалист.

5 июля будет отмечаться День трудоголика. Этот неофициальный праздник придумали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам выгорания, хронической усталости, нарушениям сна и серьезным заболеваниям.