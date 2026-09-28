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Губернатор Подмосковья Воробьев представил врип Лосино-Петровского

Политика

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил в должности временно исполняющего полномочия главы Лосино-Петровского Сергея Горбункова.

«Лосино-Петровский городской округ возглавит Сергей Александрович Горбунков, который до этого работал в Щелкове», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Сергей Горбунков, ранее работавший в администрации Щелкова и в службе благоустройства, зарекомендовал себя как ответственный руководитель в сфере ЖКХ и благоустройства.

Бывший глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав назначен губернатором на должность временно исполняющего полномочия главы городского округа Щелково.

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