Губернатор Подмосковья Воробьев представил врип Лосино-Петровского
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил в должности временно исполняющего полномочия главы Лосино-Петровского Сергея Горбункова.
«Лосино-Петровский городской округ возглавит Сергей Александрович Горбунков, который до этого работал в Щелкове», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.
Сергей Горбунков, ранее работавший в администрации Щелкова и в службе благоустройства, зарекомендовал себя как ответственный руководитель в сфере ЖКХ и благоустройства.
Бывший глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав назначен губернатором на должность временно исполняющего полномочия главы городского округа Щелково.
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