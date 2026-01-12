Губернатор Подмосковья: Власов приступает к исполнению полномочий главы Клина

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил Василия Власова в качестве временно исполняющего полномочия главы Клина, а также отметил его опыт в области ЖКХ и хозяйственной повестки.

«Хочу представить Василия Ивановича Власова, который приступает к исполнению полномочий главы Клина. Он много лет работает в сфере энергетики, с 2019 года, в том числе получил опыт муниципальной работы. Василий Иванович, мы вас приветствуем. Знаю, что вы уже переехали, утром с вами общались. Все, что касается темы ЖКХ, вам известно по предыдущему месту работы. Ну а в части хозяйственной повестки „на земле“ у вас уже есть хорошая практика в Люберцах и Красногорске», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор пожелал Власову успехов на новом месте.

До этого Клин возглавляла Инна Федотова. Воробьев ранее объявил, что она стала временно исполняющим полномочия главы городского округа Химки.

