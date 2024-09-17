Губернатор Филимонов рассказал о «портянке» из СБУ
Губернатора Вологодской области «вызвали» в СБУ
Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова вызвали в Службу безопасности Украины, сообщил сам глава региона в своем Telegram-канале.
«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в сбу за активную поддержку наших воинов в зоне Специальной военной операции», — указано в сообщении Филимонова (орфография сохранена).
Губернатор прикрепил к сообщению полученный документ и отметил, что российские военные придут раньше «к этим доморощенным полицаям много», которым придется скоро ответить за свои преступления.
Филимонов уточнил, что речь идет о бойцах «из 347-го полка и других наших подразделений».