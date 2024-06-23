Губернатор: Брянская область подверглась массированной атаке БПЛА

Под удар попали несколько муниципальных районов региона, однако все БПЛА были перехвачены дежурными средствами ПВО.

«Украинские неонацисты продолжили свои попытки атаковать наш регион с помощью БПЛА. В течение часа уничтожено двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений в результате налета нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.