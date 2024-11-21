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Guardian: в Европе поняли, что находятся в зоне поражения «Орешником»

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» легко достигнет Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Ракета имеет теоретическую дальность менее 3417 миль (5500 км). «Этого достаточно, чтобы достичь Европы с юго-запада России, откуда она была запущена», — пишет издание.

По словам научного сотрудника Университета Осло Фабиана Хоффмана, значимость ракетного удара «Орешник» заключается в том, что он имел тип нагрузки, «связанный исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие».

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что РФ применила новое оружие в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.