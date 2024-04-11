Guardian: попытка Кэмерона убедить конгресс одобрить помощь Украине провалилась

Попытка главы британского МИД Дэвида Кэмерона убедить республиканцев в США одобрить военную помощь для Киева, вероятно, провалилась, так как он не смог встретиться со спикером нижней палаты конгресса Майком Джонсоном, пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Журналисты отметили, что министру «даже не была предоставлена встреча со спикером», который смог бы выставить проект на голосование. Кэмерон поднял тему поддержки Киева на частном ужине в резиденции Дональда Трампа.

Министр выразил надежду, что бывший глава Белого дома «подаст сигнал об изменении курса», что позволит увеличить шансы на встречу с Джонсоном.

«Но аргументы Кэмерона — как рациональные, так и эмоциональные — похоже, натолкнулись на продолжающуюся борьбу за власть внутри Республиканской партии...», — написали авторы издания.