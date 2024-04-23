Guardian: Британия пообещала Украине крупнейший пакет помощи

Британский премьер-министр Риши Сунак пообещал Киеву крупнейший пакет помощи, который включает 617 млн долларов США, 400 транспортных средств и тысячи единиц оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

«Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование», — сказано в сообщении.

Таким образом Украина получит от Британии в текущем финансовом году 3 млрд фунтов стерлингов. По информации издания, финансирование будет получено из резервов казначейства. Его используют для доставки боеприпасов, средств противовоздушной обороны, БПЛА и инженерной поддержки линии фронта.

Ранее СМИ сообщили, что новый пакет помощи Украине со стороны США окажется больше обычного. Он будет включать бронетехнику и средства ПВО.