GT: рой дронов способен перегрузить систему ПВО Израиля

Израильский «Железный купол» рискует столкнуться с серьезным давлением в случае масштабной атаки дронами со стороны Ирана, заявил китайский военный эксперт Вэй Дунсюй, пишет РИА Новости со ссылкой на Global Times.

Он объяснил, что конструкция иранских дронов и технологии в них довольно просты, эти беспилотники все же имеют ряд преимуществ. В частности, БПЛА низко летают и используют тактику роя, что подавляет системы ПВО.

«Говоря об Израиле, даже если его система обороны "Железный купол" сможет перехватить дроны-смертники, если за короткое время будет задействовано большое количество дронов, система ПВО Израиля столкнется со значительным давлением», — указал Вэй Дунсюй.

Также Иран, по его словам, имеет возможность использовать для скоординированных атак позиции вблизи Израиля, передавая свои дроны-камикадзе союзным вооруженным группировкам в регионе.

Также китайский эксперт добавил, что иранская сторона имеет баллистические ракеты, которые способны пролетать до 2 тыс. километров, что позволяет Тегерану покрывать большую часть Ближнего Востока.