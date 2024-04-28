сегодня в 14:42

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, отразила 3 контратаки ВСУ

Российские подразделения «Западной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике 12-й бригады спецназначения «Азов»*, 10-й горно-штурмовой, 57-й и 63-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка ДНР и Червоная Диброва ЛНР.

Также российские силы отразили три контратаки формирований 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР.

В результате боевых действий противник потерял до 270 боевиков, БТР, 8 автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 130-мм пушку М-46.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.