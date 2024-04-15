Гросси: опасность ядерной аварии на ЗАЭС остается реальной

Несмотря на перевод всех энергоблоков Запорожской АЭС в режим холодного останова, опасность ядерной аварии на станции остается реальной, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС .

«Мы находимся в опасной близости к ядерной катастрофе. Мы не должны проявлять самоуспокоенность и позволять, чтобы игральные кости решали, что произойдет завтра. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести риск аварии к минимуму», — отметил он в ходе выступления перед СБ ООН.

Все блоки Запорожской АЭС остановлены с сентября 2022 года. Пять были в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов». Все оборудование станции в настоящий момент обслуживается в соответствии с регламентами. Специалисты отслеживают нормы радиационной безопасности

ВСУ 7, 8 и 9 апреля провели серию атак беспилотниками по территории станции. В результате ударов пострадали три человека. Серьезного ущерба самой ЗАЭС не нанесено.