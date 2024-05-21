Гросси назвал тревожной и очень хрупкой ситуацию на ЗАЭС

Сегодняшняя ситуация на Запорожской АЭС остается тревожной и очень хрупкой, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости .

«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников… в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую», — пояснил он.

В апреле киевские боевики произвели серию ударов БПЛА по территории станции. Гендиректор МАГАТЭ обратился в СБ ООН и призвал прекратить «безрассудные атаки» на ЗАЭС. Позже на станцию прибыла группа экспертов агентства, при которой атака БПЛА повторилась.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ укажет на виновника атак при получении доказательств. Агентству необходимо независимо подтвердить информацию.