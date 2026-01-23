Громыко: Трамп в Давосе в очередной раз унизил европейцев

Президент США Дональд Трамп в ходе своей речи на Международном экономическом форуме в Давосе унизил европейских политиков, сообщил директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.

Эксперт выступил на пресс-конференции об отношениях США с их европейскими союзниками и партнерами.

«Мне представляется, что Трамп в Давосе в очередной раз унизил европейцев, сделал это так открыто. Причем унизил и (президента Франции Эммануэля — ред.) Макрона, письма от Макрона он выложил в Сеть, показав, что ему такие персонажи неприятны», — сказал Громыко.

По его мнению, это выступление Трампа в Давосе можно ставить в один ряд с теми видными и знаковыми заявлениями, которые прозвучали в Европе в последние десятилетия.

Громыко уточнил, что в этот перечень можно включить выступление в 2025 году вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса в Мюнхене и речь российского лидера Владимира Путина в 2007 году. Эксперт добавил, что их объединяет попытка призвать Европу к здравомыслию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.