Государственная дума РФ утвердила кандидатуры на посты министров

сегодня в 16:56

Государственная дума РФ утвердила кандидатуры министров. Единогласно утверждена кандидатура Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли, а Михаила Дегтярева — на должность министра спорта, сообщает пресс-служба правительства России.

Министром природных ресурсов и экологии стал Александр Козлов, министром труда и социальной защиты — Антон Котяков, министром просвещения — Сергей Кравцов.

Кандидатуру Михаила Мурашко утвердили на должность министра здравоохранения, Оксаны Лут — министра сельского хозяйства, Ольгу Любимову — министра культуры, Максима Решетникова — министра экономического развития.

Алексей Чекунков переназначен на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Максут Шадаев — на пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сергея Цивилева утвердили на должность министра энергетики.

Министром науки и высшего образования остался Валерий Фальков, Ирек Файзуллин — министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта. Должность министра финансов сохранил Антон Силуанов, пост министра экономического развития — Максим Решетников.