Госпереворот или по-тихому: как американцы хотят сменить власть на Украине

«Вероятно, от организации переворота в Вашингтоне решили отказаться, так как в ВСУ и спецслужбах им опереться не на кого — там тоже все „лондонские“. У американцев не осталось иного выбора, кроме как развернуть политические процессы в Киеве в конституционное русло», — сказал Сипров.

По его мнению, события последних дней позволяют предположить, что новая американская администрация решила не закрывать «украинский проект», а переместить его цель в сугубо практическую плоскость: похоже, что Украину будут в дальнейшем использовать как драйвер для ускоренного развития реального сектора американской экономики, прежде всего ВПК.

«Но для достижения этой цели необходимо решить как минимум две задачи: свести всю помощь к военным поставкам — причем в обмен на украинские ресурсы — и поставить под полный контроль управленцев в Киеве. При этом показательно, что в Киеве засуетились нафталиновые политики, такие как Порошенко*, Тимошенко, Ляшко. Они рассчитывают себя подороже продать новым вашингтонским хозяевам, но, видимо, не понимают, что для действующей администрации они — „неликвид“», — отметил политолог.

По оценке Сипрова, сложности добавляет тот факт, что большая часть проамериканских политиков на Украине — люди, связанные с командой бывшего президента Джо Байдена.

«Другие элитные группы ориентированы на Брюссель. Наконец, самая влиятельная в Киеве группа, которую представляет утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, — креатуры Лондона. Эта публика ловко осваивала спонсорскую помощь из Соединенных Штатов, но вела пробританскую политику. Администрацию Дональда Трампа такая ситуация не устраивает», — уточнил эксперт.

Он отметил, что проблема американцев еще и в том, что слепить на скорую руку оппозиционную Зеленскому политическую силу они тоже не смогут.

«И дело даже не в том, что им сложно найти кандидата на пост „нашего сукина сына“. У них нет инструментов для создания оппозиции и раскрутки ее лидера. Дело в том, что работа американских государственных институтов и частных фондов, специализирующихся на смене политических режимов в других странах, сейчас парализована, а руководители этих структур токсичны для Трампа и его команды», — рассказал Сипров.

Возможно, американцы попытаются перекупить Зеленского, но эта операция связана с серьезными рисками для жизни «просроченного»: едва ли Лондон позволит своему протеже сменить хозяина, предположил политолог.

«Скорее всего, США в ближайшие полгода проведут „смотрины“ в киевском политкуме и в этот период не будут предпринимать никаких резких телодвижений. Не исключаю, что параллельно будет вестись работа с главкомом ВСУ Сырским — но не как с перспективным кандидатом в президенты, а как с возможным военным диктатором. Никаких серьезных предложений о прекращении конфликта в адрес России в этот период делаться не будет», — заключил Сипров.

*Включен в объединение, признанное в РФ экстремистским